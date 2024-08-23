Новый сквер в городском округе Фрязино появится до конца года

Глава округа Дмитрий Воробьев проверил ход работ по благоустройству общественного пространства на улице Институтской, 10А. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

Территория, которая совсем скоро станет одной из точек притяжения местных жителей, долгое время находилась в не эксплуатационном состоянии. Именно поэтому она было включена в программу «Формирование комфортной городской среды» по поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Уже скоро фрязинцы смогут прогуляться в новом сквере по адресу ул. Институтская, 10А. Его площадь составит почти 8 тыс. кв. м. Там разместятся удобные лавочки, спортивная площадка и другие зоны для полезного времяпрепровождения. Для совсем юных жителей здесь установят 2 детские площадки.

К слову, сейчас в будущем сквере ведется подготовка бетонных оснований и прокладка тропиночной сети для приятных прогулок. Благоустройство планируют завершить в ноябре 2024 года. А пока что глава городского округа Фрязино решил проверить ход работ на объекте и оценить текущий прогресс. Так, Дмитрий Воробьев провел выездное совещание с ответственными по направлениям, представителями ресурсоснабжающих организаций и подрядной организации ООО «Норэнс Групп», реализующей проект.

В рамках совещания удалось обсудить вопросы, касающиеся взаимодействия с ресурсоснабжающими организациями. Также без внимания не остались проблемы экологии и безопасности. Что касается последнего, то особое внимание в рамках проекта уделяется детской площадке для младшего возраста. Сотрудники ГИБДД активно участвуют а разработке схемы безопасного движения во дворе. Ожидается, что объектом будут пользоваться воспитанники палисадика – дошкольного отделения МБОО СОШ №1 с функцией присмотра и ухода за детьми.