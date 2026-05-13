Новый сосед по кличке Гоша: в московском ЖК поселился уж, и местные жители дали ему имя
В Новомосковском административном округе столицы жители ЖК «Испанские кварталы» обнаружили на своей территории необычного гостя. Небольшая черная змея выползла на тротуар прямо из травы, и с тех пор ее стали замечать рядом с жилыми домами неоднократно.
Как сообщают в Telegram-каналах, местные жители не стали паниковать, а, напротив, решили дать рептилии имя — теперь ужа называют Гошей. Попавшие в сеть кадры зафиксировали, как змея деловито ползет по тротуару, осваивая территорию комплекса.