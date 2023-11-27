Новый современный аппарат УЗИ появился в Щелковской больнице

В подразделении Щелковской больницы на улице Фрунзе появился современный аппарат УЗИ. Медоборудование закупили для проведения качественной диагностики.

Как отметил глава городского округа Андрей Булгаков, теперь врачам Щелковской больницы станет проще диагностировать те или иные патологии, а также выявлять заболевания на ранней стадии, которые зачастую протекают бессимптомно.

«Щелковская больница существенно обновила свой парк техники. Крайне важно проходить своевременную диспансеризацию и качественно проводить все исследования», – подчеркнул он.

На новом оборудовании жители муниципалитета могут пройти множество важных исследований, в том числе УЗИ почек, щитовидной железы и органов брюшной полости.

Записать на диспансеризацию можно через региональный портал госуслуг, по телефону 122 или в самой поликлинике.