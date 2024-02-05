Новый современный жилой район появится в подмосковных Химках

Группа «Самолет» и администрация городского округа Химки подписали договор о комплексном развитии территории нежилой застройки. Об этом сообщает Министерство жилищной политики Московской области.

Отмечается, что инвестора для развития территории общей площадью более 31 гектара определили на аукционе, который прошел в конце прошлого года. Так, в рамках заключенного договора для переселения из ветхих домов «Самолет» передаст администрации муниципалитета 10% от введенного в эксплуатацию жилья.

Все объекты социальной инфраструктуры будут расположены в непосредственной близости от дома. На обновленной территории построят школу и три детских сада. Также девелопер возведет поликлинику, МФЦ, отделение почты и опорный пункт полиции.

Примечательно, что порядка двадцати тысяч квадратных метров, расположенных на первых этажах жилого комплекса, отдадут под коммерческую инфраструктуру. Для поддержания здорового образа жизни девелопер создаст на территории спортивные и игровые площадки. Дворы закроют от автомобилей и благоустроят.