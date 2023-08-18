Новый спортивный стадион в Мытищах построят до конца августа

Глава подмосковного городского округа Мытищи Юлия Купецкая рассказала, что до конца лета в десятой школе создадут новый стадион. Этим она поделилась в социальных сетях.

По словам Купецкой, горожане переживали, что в учебном заведении нет стадиона под открытым воздухом, и из-за этого дети не могли заниматься спортом на улице. Проблему решили: на новом стадионе будет три беговых дорожки, площадки для разных спортивных игр и воркаута.

Глава муниципалитета встретилась с педагогическим составом и родительским сообществом, чтобы обсудить с ними проект нового стадиона. Им Купецкая сказала, что все работы планируют завершить к 30 августа, чтобы дети с начала учебного года могли полноценно заниматься физкультурой на улице, пока погода еще хорошая.

Также планируется включить данный спортивный объект в губернаторскую программу «Открытый стадион», чтобы он был доступен не только для школьников, но и для всех горожан.