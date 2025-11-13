Новый способ вызвать врача на дом запустили в России

В Приморском крае тестируют новую систему вызова врача на дом. Пациенты и законные представители детей могут записываться к специалистам как в детские, так и во взрослые поликлиники по единому номеру 1300. Об этом сообщил сайт Life.ru.

Звонки принимаются с мобильных и стационарных телефонов без дополнительных кодов. Такая система призвана упростить запись и сократить время ожидания медицинской помощи.

Власти края планируют подвести итоги тестового периода в ближайшее время. Не исключено, что в будущем аналогичный сервис будет внедрен и в других регионах России.

