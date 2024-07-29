Новый стадион в СК «Горняк» сможет вместить свыше 200 болельщиков

Его построили на радость нашим футболистам и легкоатлетам. Церемония открытия превратилась в настоящий спортивный праздник для всех присутствующих.

Любители футбола теперь смогут заниматься на новом стадионе, который открылся в спорткомплексе «Горняк». Искусственное покрытие на поле отлично подходит для тренировок и полноценных игр. Место на трибунах найдется каждому: как зрителям, так и запасным игрокам с судьями. Сами спортсмены могут воспользоваться теплыми и комфортными раздевалками.

Вокруг поля проложены беговые дорожки для воскресенских легкоатлетов. А в позднее время суток стадион полностью освещается яркими прожекторами. В дальнейшем он станет центром притяжения большого числа футбольных болельщиков.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Воскресенск ]

Стадион построен на деньги, выделенные из бюджета г.о. Воскресенск, а также бюджета Московской области – всего было потрачено свыше 52 миллионов рублей. Проект реализован в рамках госпрограммы «Спорт Подмосковья».

Глава городского округа Алексей Малкин поздравил любителей спорта и настоящих профессионалов в связи с открытием стадиона в СК «Горняк». Также секретарь местного отделения партии «Единая Россия» пожелал нашим футболистам «красивых голов и громких побед».