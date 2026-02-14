Новый стандарт для самых маленьких: что изменится в детсадах для детей и родителей

Минпросвещения анонсировало корректировку образовательных стандартов для дошкольных учреждений. Об этом пишет РИА Новости.

Глава Министерства просвещения Сергей Кравцов сообщил о планах ведомства скорректировать федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. По словам министра, основная цель предстоящих изменений заключается в том, чтобы сделать воспитательный процесс в детских садах более значимым и эффективным.

Кроме того, чиновник отметил, что для дошкольных учреждений будут разработаны современные рекомендации по безопасному оформлению помещений. Особое внимание в новых правилах планируется уделить созданию комфортной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Данная инициатива станет частью более масштабной работы, ведь текущий год в системе образования России объявлен Годом дошкольного образования. Как пояснил Кравцов, это решение направлено на повышение качества развития малышей, укрепление инфраструктуры садов и поддержку воспитателей. Министерство уже приступило к формированию организационного комитета, который займется подготовкой насыщенной программы мероприятий. При разработке плана специалисты обещают учесть все практические предложения, поступившие из разных регионов страны.

