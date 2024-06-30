Новый стрит-арт, посвященный Великой Отечественной войне, торжественно открыли в Щелковском парке

Художник Александр Морсин превратил фасад трансформаторной подстанции компании «Мособлэнерго», расположенный в городском округе Щелково, в уникальное произведение современного искусства. Об этом рассказали в пресс-службе администрации муниципалитета.

Отмечается, что идея преобразить данный объект принадлежит активистам молодежных движений округа. Основной мотив — дань памяти подвигу солдат Великой Отечественной и преемственность поколений — новые герои нашего времени, которые сейчас стоят на страже суверенитета страны.

В честь торжественного открытия стрит-арта участники военно-патриотического клуба «Каскад» подготовили показательные выступления.