Новый «Светлячок»: как преобразится любимый центр творчества детей в Кашире после капремонта

В Кашире продолжается капитальный ремонт Центра детского творчества «Светлячок» в рамках программы Московской области по модернизации социальной инфраструктуры. Ход работ проверил глава округа Роман Пичугин.

Подрядчик ООО «Артстрой» уже завершил кровельные работы, монтаж водосточной системы и подшивку карнизов. Внутри здания активно идут демонтажные и строительные работы: укрепляются несущие стены, деревянные перекрытия заменяют на железобетонные, готовят стяжку и «пирог» для полов.

Работы ведутся по графику и должны значительно улучшить условия для юных посетителей центра.