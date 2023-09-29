Новый терминал в аэропорту Новокузнецка расширит пропускную способность почти до 600 пассажиров в час
Фото: [©Александр Патрин/РИА Новости]
В Новокузнецке продолжается строительство нового терминала аэропорта им. Бориса Волынова, пропускная способность которого увеличит пропускную способность примерно до 600 человек в час. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» со ссылкой на главу города Сергея Кузнецова.
Отмечается, что на строительстве заняты свыше двухсот человек.
Уточняется, что на данный момент уже полностью смонтированы инженерные сети, каркас здания и кровля, также завершается монтаж фасадов и устройство теплового контура.
Поясняется, что завершены благоустройство привокзальной площади и монтаж автоматической парковочной системы.
Добавляется, что в пятиэтажном здании аэропорта оборудуют три телескопических трапа, шесть эскалаторов и 15 лифтов.