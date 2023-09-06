Новый торговый центр появится вблизи озера Сенеж в Солнечногорске

В Солнечногорске на улице Драгунского, в пешей доступности от городской набережной вдоль озера Сенеж возводят двухэтажный торговый центр. Ход его возведения проверили сотрудники областного Главгосстройнадзора, сообщили в ведомстве.

В сообщении уточнили, что площадь нового торгового объекта составляет почти пять тысяч квадратных метров. Между двумя этажами установят эскалаторы и лифты. Помимо торговых помещений, в здании также предусмотрена зона хранения товаров повседневного спроса. Сейчас строители выполняют устройство свайного поля. Завершить строительство планируют в октябре 2025 года.

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