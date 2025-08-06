Новый тренд в Калининградской области: «Отели Элиза» получили сертификаты Pet-friendly

В Калининградской области открылись первые гостиницы для туристов с домашними животными.

Сеть «Отели Элиза» в Янтарном крае получила сертификаты соответствия стандарту Pet-friendly. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Ожидается, что это позволит привлечь в регион больше туристов, которые хотят отдыхать с домашними животными.

Открытие гостиниц Pet-friendly подчеркивает современный подход к гостиничному бизнесу и ориентацию на потребности клиентов, отметил министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак.

Ранее сообщалось о том, что поток туристов в Анапу упал более чем в полтора раза по сравнению с 2024 годом.