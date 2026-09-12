Новый Triton станет другим: Mitsubishi готовит громкое обновление своего пикапа

Mitsubishi рассматривает масштабное обновление среднеразмерного пикапа Triton, который должен получить ряд стилистических и технических изменений. Основные работы могут завершиться не ранее 2028 года, поскольку нынешнее поколение модели дебютировало только в 2023 году, сообщает портал SamaraOnline24 .

Одним из главных направлений станет изменение внешности. В оформлении передней части могут появиться решения, напоминающие новый Pajero. В частности, для пикапа прогнозируют Т-образную светодиодную оптику, фирменную решетку Dynamic Shield и увеличенную защитную накладку.

Задняя часть автомобиля изменится менее существенно. Ожидается появление новых фонарей и дополнительных вариантов окраски кузова. В дорогих версиях также могут предложить другие расширители колесных арок и новые легкосплавные диски.

Изменения затронут и интерьер. Triton может получить цифровую приборную панель с экраном диагональю 12,3 дюйма и увеличенную мультимедийную систему вместо нынешнего 9-дюймового дисплея. Кроме того, производитель намерен улучшить материалы отделки и расширить перечень электронных систем безопасности.

Базовые технические решения, включая рамную конструкцию и полный привод Super-Select 4WD II, предположительно сохранятся. При этом инженеры могут пересмотреть настройки подвески и заменить задние барабанные тормоза дисковыми.

Одним из наиболее заметных нововведений может стать 2,4-литровый турбодизель мощностью 204 л. с., который планируют использовать в качестве одного из вариантов силовой установки.

Параллельно Mitsubishi работает над гибридными модификациями Triton, включая версии с возможностью зарядки от внешнего источника. Полностью электрическую версию в рамках нынешнего поколения компания пока создавать не планирует.

Первые замаскированные прототипы обновленного пикапа ожидаются на испытаниях в течение ближайшего года, однако окончательные характеристики и сроки выхода серийной машины пока не подтверждены.