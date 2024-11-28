Новый цех по производству косметики запускают в Дубне

В I квартале 2025 года компания «Биофармлаб» намерена расширить производство косметических средств до 3 млн единиц в месяц.

Добиться подобных результатов поможет еще один производственный корпус, строительство которого находится на завершающем этапе. Предполагается, что все работы на объекте более 3,7 тыс. кв.м будут выполнены в I квартале 2025 года.

«На мощностях нашего завода производится более 500 видов продукции: средства для базового увлажняющего ухода, антивозрастные кремы, продукция для волос и многое другое. Предприятие отвечает международным стандартам GMP. Расширение мощностей позволит нам увеличить матрицы и объемы выпускаемых линеек», — отметил директор завода «Биофармлаб» Иван Дымчук.

В настоящее время на протяжении месяца предприятие выпускает до 1,5 млн косметических средств, которые продаются по территории всей России. Продукция также экспортируется в 19 стран мира. Так, в прошлом бренд был успешно представлен на арабском регионе, в частности, в ОАЭ, Катаре, Иране. В ОЭЗ «Дубна» компания производит парфюмерно-косметические средства торговых марок LIBREDERM, Sebocelin, Vegan up и AEVIT.