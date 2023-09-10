Новый цех по производству высокотехнологичного оборудования появился в Химках

В городском округе Химки прошла церемония открытия комплекса по производству окрасочных камер и камер дробеструйной очистки, системы сбора и фильтрации абразива и других категорий высокотехнологичного оборудования, который появился на территории индустриального парка «Шереметьево».

На мероприятии присутствовали сотрудники, их семьи, а также руководство компании.

«Мы производим, конструируем, поставляем и проводим сервисное обслуживание оборудования по подготовке поверхностей: химическая, дробеструйная, абразивоструйная подготовка поверхностей и нанесение покрытий. Это жидкие лакокрасочные материалы и полимерные покрытия», – рассказал гендиректор ООО «Комакс» Сергей Беднев.

Помимо этого, компания доставляет, монтирует и запускает оборудование по всей России и в странах СНГ. Новый цех позволил создать более 50 новых рабочих мест.

Индустриальный парк «Шереметьево» является одним из крупнейших промышленных площадок округа, которая начала свою работу в 1994. Перед ним стоят задачи организовать бесперебойную работу арендаторов, развивать их бизнес и обеспечивать полный комплекс услуг. Там сосредоточены более 20 известных компаний в области машиностроения, лакокрасочной промышленности, производства авиазапчастей и не только.

«Его преимущество в удобном расположении - рядом международный аэропорт Шереметьево, Ленинградское и Дмитровское шоссе», - отметил глава городского округа Дмитрий Волошин.

По его словам, в общей сложности в Химках есть четыре подобных промышленных парка, которые развивают экономику города и способствуют появлению новых рабочих мест.