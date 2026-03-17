Новый цех в Павловском Посаде: как «ФИНКРАСКА‑М» изменит рынок лакокрасочных материалов

В Павловском Посаде на производстве «ФИНКРАСКА‑М» идут строительные и монтажные работы под новый цех. О ходе развития предприятия 16 марта узнал первый заместитель главы Павлово‑Посадского городского округа Сергей Балашов — учредитель компании Жудекс Иосипович Осипов провел для него экскурсию.

«ФИНКРАСКА‑М» работает на российском рынке лакокрасочных материалов свыше 27 лет и прочно закрепилась в отрасли. Сейчас предприятие выпускает продукцию под брендами SYMPHONY, DecoTech и DecoTech ECO. Вся продукция сертифицирована, имеет свидетельства о госрегистрации и сертификаты пожаробезопасности (классы КМ1 и КМ3). Материалы разрешено применять в детских садах, школах, больницах и на пищевых предприятиях.

Руководство планирует закончить строительные и монтажные работы до конца 2026 года, а запустить производство на новых мощностях — в 2027 году. Расширение мощностей связано с участием компании в программе импортозамещения. Оно позволит нарастить объемы выпуска отечественной лакокрасочной продукции.