Новый центр продаж автомобилей появится в Одинцовском округе

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что почти тридцать рабочих мест появится в новом центре продаж автомобилей, который построят в деревне Ликино Одинцовского городского округа.

Основное назначение нового объекта площадью более девяти тысяч квадратных метров — хранение, продажа и обслуживание легковых автомобилей. Строительство планируется завершить в 2025 году. Автоцентр будет представлять собой двухэтажное здание — прямоугольное с углублениями в зонах выдачи новых автомобилей.

Во внутреннем пространстве будет расположен выставочный центр с зоной обслуживания клиентов, а также блок технического обслуживания автомобилей. Основные входные группы выполнены в одном уровне с отметкой земли, акцентированы козырьками и фасадными светильниками.