Новый цифровой маммограф установили в балашихинской поликлинике

На базе четвертой поликлинике Балашихи в обновленном кабинете установили новый цифровой маммограф. Этот препарат используют для рентгеновских исследований молочной железы.

С помощью устройства специалисты будут проводить исследования пациентов центра амбулаторной онкологической помощи, особенно женщин.

У аппарата уменьшенная лучевая нагрузка. Это создает более безопасные условия во время процесса как для пациентов, так и для самих сотрудников медицинского учреждения. За смену пройти обследования с помощью цифрового маммографа смогут почти два десятка человек. Аппарат также подключат к системе ЕМИАС.

Так, профильный врач сможет проводить процедуру, подгоняя настройки устройства рентгена индивидуально под каждого пациента, и сразу вносить показатели в единую систему. Начнут использование маммографа уже 13-го ноября.