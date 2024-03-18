Новый ТЦ с физкультурно-оздоровительным комплексом планируют построить в Люберцах

Министр Правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко рассказал, что двухэтажный торговый центр, который планируется построить на улице Инициативной в городском округе Люберцы, начнут возводить во втором квартале этого года.

Пространственная композиция здания представляет собой параллелепипед со скошенными торцевыми плоскостями, с нависающим объемом второго этажа. Общая площадь объекта составляет почти пять тысяч квадратных метров. В результате реализации проекта будет создано 54 новых рабочих места.

Согласно проекту, на первом этаже торгового центра планируется разместить супермаркет, аптеку и кафе. А второй этаж будет использован под физкультурно-оздоровительный комплекс с хаммамом, СПА-зоной и солярием.

Архитектура здания выдержана в лаконичной современной эстетике. Фасадные решения объекта предполагают применение алюминиевых панелей жемчужного и контрастного ему графитового цвета. В уровне первого этажа использованы большие поверхности остекления. Сплошное остекление второго этажа декорировано вертикально установленными ламелями со строгим ритмом членения, что делает объект визуально легким, открытым и дополняет внутренние помещения естественным освещением.