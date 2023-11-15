Новый творческий сезон начали в Дворце культуры «Химик»

В воскресенском Дворце культуры «Химик» стартовал 68-й творческий сезон. На этот раз его посвятили российским военным, которые участвуют в специальной военной операции, и назвали «Письма фронту».

Представители каждого творческого коллектива, а также зрители торжественного мероприятия подготовили письма военнослужащим, которые сейчас находятся на передовой. Также коллективы показали новые творческие номера. В программу были включены произведения молодых поэтов Донбасса. Зрители встречали артистов бурными аплодисментами и с большим восторгом.

Также во время творческого концерта в фойе Дворца культуры проходил сбор помощи для российских солдат. Все собранные предметы передадут в зону проведения спецоперации вместе с письмами, написанными неравнодушным жителями городского округа Воскресенск и представителями Дворца культуры.