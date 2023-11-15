Новый участковый пункт полиции заработал в Ленинском округе

В преддверие знаменательной даты – 17 ноября исполняется ровно век со дня образования службы участковых уполномоченных полиции – в Ленинском округе открылся новый участковый пункт полиции. Он расположился в ЖК «Бутово Парк». Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава муниципалитета Алексей Спасский.

Сотрудники полиции, которые работают здесь, станут обслуживать около 25 тысяч жителей двух жилых комплексов – «Бутово Парк» и «Южная Битца», а также поселка Измайлово и других населенных пунктов, расположенных поблизости.

Кстати, этот пункт стал четвертым, который открыли в Ленинском округе за два года. До этого подобные объекты появились в ЖК «Зеленые аллеи» и в 6-м микрорайоне в Видном, в поселке Володарского. В настоящий момент в муниципалитете работает 12 участковых пунктов. Их сотрудники показывают хорошие результаты по предупреждению правонарушений и пользуются заслуженным доверием жителей.

«Администрация округа продолжит оказывать содействие в обеспечении комфортных условий для их работы», - отметил глава городского округа Алексей Спасский.

Пункт в ЖК «Бутово Парк» принимает жителей по вторникам и четвергам с 17.00 до 19.00, по субботам с 15.00 до 16.00.