Новый учебник по обществознанию будет содержать в себе раздел о финансовой грамотности
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Как пишет агентство «РИА Новости», в новом учебнике обществознания появится раздел, который будет содержать информацию, касающуюся финансовой грамотности. Ведь она необходима не только для взрослых, но и для детей.
Сергей Кравцов, являясь главной Минпросвещения России, заявил, что нововведения ждут не только учебник в каком-то одном определенном классе. Наоборот, работа в данном направлении будет продолжаться в течение всего периода обучения.
А это значит, что ученики образовательных учреждений смогут закончить школу с базовыми знаниями о финансовой грамотности. Это очень пригодится для взрослой жизни вчерашних школьников. Они смогут правильно распределять бюджет, когда начнут зарабатывать собственные деньги.