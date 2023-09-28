Новый учебник по обществознанию будет содержать в себе раздел о финансовой грамотности

Как пишет агентство «РИА Новости» , в новом учебнике обществознания появится раздел, который будет содержать информацию, касающуюся финансовой грамотности. Ведь она необходима не только для взрослых, но и для детей.

Сергей Кравцов, являясь главной Минпросвещения России, заявил, что нововведения ждут не только учебник в каком-то одном определенном классе. Наоборот, работа в данном направлении будет продолжаться в течение всего периода обучения.

А это значит, что ученики образовательных учреждений смогут закончить школу с базовыми знаниями о финансовой грамотности. Это очень пригодится для взрослой жизни вчерашних школьников. Они смогут правильно распределять бюджет, когда начнут зарабатывать собственные деньги.