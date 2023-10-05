Новый учебный корпус одинцовской гимназии готовится к открытию
Фото: [Пресс-служба Министерства строительного комплекса МО]
В подмосковном Одинцово выдали разрешение на ввод в эксплуатацию нового учебного корпуса гимназии № 14, который построили на бульваре Маршала Крылова. Об этом сообщили в региональном Министерстве строительного комплекса.
Отмечается, что строительство данного здания велось с привлечением средств инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК). Пристройка позволит решить проблему загруженности классов гимназии, поскольку сможет вместить пятьсот учеников.
Общая площадь составляет почти двенадцать тысяч квадратных метров. Учебный корпус оснащен всем необходимым новым оборудованием и мебелью.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил учителей и воспитателей области за их труд.