Новый удар по автопрому: почему россияне отказываются от покупки машин

Российский авторынок продемонстрировал резкое снижение продаж в начале 2026 года. Данные второй рабочей недели января показали падение совокупных объемов реализации новых легковых автомобилей на 19% по сравнению с первой неделей года. Этот показатель оказался на 11% ниже результатов последней недели декабря 2025 года, пишет Изнанка.

Негативная динамика затронула все основные сегменты рынка. Продажи легких коммерческих автомобилей сократились на 13%, составив чуть более 1,2 тысячи единиц, что на 24,5% меньше показателя завершающей недели прошлого года. Рынок грузовых автомобилей также показал спад на 3%, реализовав менее 900 машин, что означает падение на 45% в сравнении с концом декабря.

Эксперты объясняют сложившуюся ситуацию совокупностью нескольких экономических факторов. Основное влияние оказывает жесткая денежно-кредитная политика Центрального банка, сохраняющая высокие ключевые ставки. Это напрямую отражается на доступности и стоимости автокредитов для населения. Дополнительным давлением на потребительский спрос выступает постоянный рост цен на новые автомобили, а также регулярное повышение утилизационного сбора.

