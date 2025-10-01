Новый удар по кошельку неработающих белорусов: как с 1 октября будет рассчитываться оплата за ЖКУ

С 1 октября текущего года в Республике Беларусь вступит в действие новый регламент расчета платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ключевые корректировки законодательства затронут лиц, не имеющих официального трудоустройства и не занятых в экономике страны. Согласно информации, распространенной в эфире телеканала ONT News, с указанной даты для данной категории граждан будет действовать принципиально иной порядок начисления платежей.

Согласно новым правилам, граждане, внесенные в так называемые списки «тунеядцев», обязаны производить оплату ЖКУ по повышенным тарифам за все объекты жилой недвижимости, находящиеся в их собственности или пользовании. В отличие от прежней системы, где значение имела прописка и количество зарегистрированных жильцов, теперь факт трудоустройства является определяющим. Минжилкомхоз Беларуси пояснил, что отныне неработающие собственники будут оплачивать в полном объеме и по увеличенным ставкам все предоставляемые услуги — включая теплоснабжение, горячее водоснабжение, подогрев воды и газоснабжение — для каждого принадлежащего им жилого помещения.

