Новый универсальный магазин появится Дмитровском округе

В сообщении уточнили, что в магазине будут продавать широкий ассортимент продуктов, хозяйственных и бытовых товаров. Входная группа здания будет обустроена по принципу безбарьерной среды, рядом с магазином появится парковочное пространство. Отметим, что реализация проекта, который сопровождает менеджер ЦСС при областном Правительстве, создаст девять рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил ход строительства Мытищинской хорды.