Новый универсальный магазин появится Дмитровском округе

Общество

Фото: [Пресс-служба Минжилполитики МО]

Индивидуальный предприниматель возведет универсальный магазин в деревне Федоровка Дмитровского округа, он вложит в проект 42 миллиона рублей. Соответствующее разрешение выдало областное Минжилполитики.

В сообщении уточнили, что в магазине будут продавать широкий ассортимент продуктов, хозяйственных и бытовых товаров. Входная группа здания будет обустроена по принципу безбарьерной среды, рядом с магазином появится парковочное пространство. Отметим, что реализация проекта, который сопровождает менеджер ЦСС при областном Правительстве, создаст девять рабочих мест.

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