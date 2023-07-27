Новый универсальный магазин появится Дмитровском округе
Фото: [Пресс-служба Минжилполитики МО]
Индивидуальный предприниматель возведет универсальный магазин в деревне Федоровка Дмитровского округа, он вложит в проект 42 миллиона рублей. Соответствующее разрешение выдало областное Минжилполитики.
В сообщении уточнили, что в магазине будут продавать широкий ассортимент продуктов, хозяйственных и бытовых товаров. Входная группа здания будет обустроена по принципу безбарьерной среды, рядом с магазином появится парковочное пространство. Отметим, что реализация проекта, который сопровождает менеджер ЦСС при областном Правительстве, создаст девять рабочих мест.
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