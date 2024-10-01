Новый уровень: в Омске мать выгуляла на поводке дочь-квадробера и собаку

В Омске заметили женщину, выгуливающую дочь-квадробера на поводке и собаку одновременно. Видео опубликовал телеграм-канал SHOT.

Примечательно, что ребенок был на поводке, а животное — нет. Как пишет источник, странную картину жители Пригородной улицы наблюдали 30 сентября.

Ранее в Красногорске заметили аналогичный случай. Там женщина также выгуливала на поводке ребенка-квадробера.

30 сентября SHOT опубликовал кадры из Екатеринбурга, на которых запечатлен подросток-квадробер, шипящий на пассажиров метро.

Квадробика представляет собой имитацию движений животных. В России и не только субкультура охватила детей и подростков. На улицах разных городов можно увидеть детей, которые передвигаются на четвереньках в масках котов и в перчатках-лапах.

Ранее сенатор Совета Федерации РФ Наталья Косихина заявила, что движение квадроберов в России нужно запретить.