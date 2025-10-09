Новый воспитательно-образовательный комплекс построят в Балашихе

Воспитательно-образовательный комплекс, который объединит школу и детский сад, построят в деревне Федурново в Балашихе. Ввести комплекс в эксплуатацию планируется к 1 сентября 2027 года.

На данный момент ведется проектирование объекта. Планируется, что уже в начале следующего года подрядная организация приступит к строительству.

Новый ВОК позволит обеспечить местами около 300 детей, которые сейчас вынуждены ездить на занятия в основное здание школы №18. Реализация проекта создаст удобство для семей деревни Федурново и значительно разгрузит действующую школу.

«После ввода комплекса в эксплуатацию будет полностью исключена вторая смена обучения. Для ребят и педагогов создадут современные и комфортные условия для учебы, развития и общения», – отметил Сергей Юров.

Также стартовал капитальный ремонт основного здания школы №18. Подрядчик уже приступил к демонтажным работам внутри помещений и на кровле. На объекте трудятся более 20 специалистов.