Партия «Единая Россия» за май отправила из Подмосковья на фронт 266 тонн гуманитарной помощи

Подмосковное отделение партии «Единая Россия»за май отправило на фронт 266 тонн гуманитарной помощи. Сбор грузов проходит во всех местных отделениях партии.

Из Ленинского округа в танковую дивизию на Купянском направлении направили автомобильные инверторы, зарядные устройства, портативные электростанции, водонепроницаемые рации, инструменты. С целом с начала СВО из округа передали более 1,8 тыс. тонн помощи.

«Мы стараемся собирать именно то, что нужно на передовой — от средств связи до жизненно важных инструментов. Жители округа не остаются в стороне: приносят вещи, помогают со сбором и отправкой», — отметил секретарь местного отделения партии, глава округа Станислав Каторов.

Из Химок направили около тонны груза. Это маскировочные сети, дрели, генератор и медикаменты. В Кашире родственники участника СВО обратились в общественную приемную «Единой России» с просьбой помочь с закупкой средств связи и других необходимых бойцам вещей. Запрос приняли. После этого прошла встреча с одним из военнослужащих, который был в краткосрочном отпуске.

«Спасибо, земляки, вам за то, что не забываете! Такая поддержка греет душу и помогает воевать дальше», — поблагодарил он.

С начала СВО военным и жителям новых и приграничных регионов подмосковное отделение партии передало почти 20 тыс. тонн гумпомощи.