Почти 100 современных мониторов пациентов передали больницам Подмосковья с начала 2026 года

Подмосковные больницы с начала 2026 года получили 95 современных мониторов пациентов. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Технику закупили по поручению губернатора в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». На эти цели направили более 66 млн рублей.

«Всего в этом году планируется поставить 298 мониторов пациентов на сумму более 236 млн рублей», — отметил зампред областного правительства — глава Минздрава региона Максим Забелин.

Мониторы необходимы для непрерывного контроля состояния пациентов в отделениях реанимации и интенсивной терапии, а также в операционных. Они отслеживают частоту сердечных сокращений, артериальное давление, уровень насыщения крови кислородом, температуру тела и другие параметры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в 2026 году в 24 реабилитационных центра региона поступит около 300 единиц современного оборудования.