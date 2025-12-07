Новый закон ударит по несовершеннолетним: за что можно будет сесть в 12 лет

Депутат Леонид Слуцкий выступил с предложением о снижении возраста уголовной ответственности за отдельные виды преступлений. Речь идет о привлечении к ответственности с 12 лет, пишет ТАСС .

Согласно предложению, новый порог должен применяться к преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также к убийствам. Обязательным условием должна стать судебная экспертиза, устанавливающая, что подросток осознавал характер своих действий и мог руководить ими.

Поводом для такой инициативы, по словам Слуцкого, стал инцидент в Екатеринбурге, где 13-летний подросток преследовал 10-летнюю девочку. По действующему законодательству, уголовная ответственность за это деяние для лица данного возраста не наступает.

Парламентарий отметил, что задача предлагаемой меры — обеспечить максимальную защиту детей, реагируя на подобные инциденты продуманными решениями, а не только эмоциями.

