Ельцин-центр в Екатеринбурге отметил свой десятилетний юбилей скромной выставкой, отказавшись от пышных торжеств, пишет «Коммерсантъ». Издание провело опрос среди жителей разных районов города, чтобы выяснить их отношение к учреждению.

В районе Вторчермет, исторически связанном с именем первого президента России Бориса Ельцина, жители проявили удивительное равнодушие. Ельцин-центр воспринимается здесь как неотъемлемая часть городской инфраструктуры, независимо от личных симпатий или антипатий к самой фигуре Ельцина.

На Уралмаше, где Ельцин запомнился прежде всего как инициатор строительства местного Дворца культуры, мнения оказались более противоречивыми. Однако многие жители этого района признают, что центр стал важным культурным местом для всего города.

Журналист Иннокентий Шеремет не раз критиковал Ельцин-центр, обвинив его руководство в необъективном подборе спикеров для публичных мероприятий.

«За эти десять лет они окончательно убили у екатеринбуржцев хоть какое-то доброе отношение к Ельцину», — сказал он.

В противоположность этому мнению философ-культуролог Лев Закс охарактеризовал Ельцин-центр как значимое культурное пространство, выполняющее важную просветительскую функцию.

«Человек может быть разного социального слоя, но повседневность затягивает всех. А в ЕЦ ты попадаешь в необыденное бытие, противостоящее болотной повседневности. Какое-то здоровье, понимаете? Нравственное, эстетическое и мировоззренческое», — отметил Закс.

Руководство Ельцин-центра регулярно проводит разнообразные лекции, выставки и дискуссии, которые привлекают горожан. Посетители особенно ценят атмосферу открытости и возможность свободно выражать свои взгляды.

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова отметила высокий уровень дискуссий, проводимых в стенах центра. В общественном сознании Ельцин-центр прочно укрепился как часть наследия первого президента и как значимый культурный центр, формирующий интеллектуальную жизнь Екатеринбурга.

