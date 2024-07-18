Новый завод по производству экструдированных панелей открылся в Талдоме

Во вторник, 16 августа, в Талдоме состоялось торжественное открытие предприятия ООО «ЭКО СТРОЙ» по производству экструдированных панелей.

В мероприятии приняли участие глава Талдомского округа Юрий Крупенин, депутат ГД Ирина Роднина и представители Торгово-промышленной палаты Китая в Российской Федерации.

Предприятие ООО «ЭКО СТРОЙ» выработало два основных правила. Во-первых, работа завода не должна наносить вред окружающей среде. Во-вторых, важно обеспечивать безопасность сотрудников и тех людей, кто будет пользоваться готовой продукцией. Для реализации поставленных задач установили автоматизированную производственную линию. Ежедневно на предприятии перерабатывают 13 тонн сырья. Панели изготавливают из пенополистирола.

Компанией руководят специалисты из Китая с более чем 30-летним опытом работы в данной сфере. Китайские технологи предприятия были адаптированы под отечественные. Инженеры завода ранее работали на семи аналогичных китайских предприятиях. Открытие предприятия позволило трудоустроить 21 человека. Объем инвестиций в проект составил 450 млн. руб.

Продукция востребована на российском строительном рынке. Применяется в качестве утеплительного и шумоизоляционного материала. Востребована для строительства дорог и зданий.

«ЭКО СТРОЙ» намерен и дальше развиваться. На 2025 год запланировано расширение производства, а также возведение новых производственных корпусов с созданием дополнительных рабочих мест. Вложение инвестиций составит порядка 600 - 650 млн. руб.