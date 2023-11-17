Новый зимний сезон открывают в Дубне

В подмосковной Дубне открывают новый зимний сезон, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. По этому случаю для гостей и жителей наукограда в Парке семейного отдыха проведут развлекательную программу.

В эту субботу в нем состоится праздник в честь Дня рождения Деда Мороза. Для посетителей выступят коллективы ДК «Октябрь», подготовят интерактивные и анимационные программы, фотозоны, театрализованные представления, мультпарад, детское караоке и не только. Кроме того, в округе запустят акцию «Почта Деда Мороза». Ящики для писем установят в парках города.