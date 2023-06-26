Новым генеральным директором Puma в России стал Мирослав Рыба

26 мая в российском офисе бренда спортивной одежды и экипировки Puma сменился гендиректор. Сейчас стало известно, что пост занял гражданин Чехии Мирослав Рыба, ранее уже возглавлявший этот же офис.

Известно, что последние 2 года Рыба был гендиректором подразделения Nordic, которое отвечало за продвижение Puma на территории Швеции, Норвегии и Финляндии.

Предыдущий гендиректор российского офиса спорт. бренда Виктория Пигалькая пробыла на посту около 4 месяцев.

В 2022 году Puma, как и многие другие зарубежные бренды, приняла решение об уходе с российского рынка в связи с началом проведения СВО на Украине. В январе 2023 года появилась информация, что бренд может вернуться в Россию летом и возобновить поставки.

Недавно Puma подавали в суд на жителя России. Представители бренда требовали взыскать с жителя Челябинска 50 000 рублей за нарушение прав на использование товарного знака, принадлежащего Puma.