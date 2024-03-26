«Ну как, понравилось?»: билетный сервис предложил клиентам «поделиться впечатлениями» от концерта «Пикника» в «Крокусе»

О вопиющем с точки зрения морали и отношению к памяти погибших от теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» факте стало известно, после того, как информация разошлась по соцсетям.

Сообщается, что одна крупнейшая российская сотовая компания, вернее ее сервис по продаже билетов на развлекательные мероприятия, не удалил обращение к купившим билеты на печально известных не состоявшийся концерт группы Пикник, в просьбой рассказать, как прошло выступление музыкантов.

Причем, самое что неприятное, что такие сообщения с просьбой оценить концерт, поступили и на телефоны погибших в «Крокусе».

Произошедшее вызвало шквал возмущения пользователей сети, подавляющее большинство который высказались, что это уже не просто не «не та дверь, а какие-то совсем не те берега».

Рассылка была отменена только после массовых жалоб купивших билеты людей.

Напомним, что в минувшую пятницу, 22 марта, в «Крокус Сити Холле» в Красногорске произошел теракт. Группа мужчин расстреляла людей из автоматов. Вскоре был взрыв и пожар, который перекрыл многие выходы людям. Посетители ТЦ пытались спрятаться в уборных от стрельбы, но потом задохнулись из-за вспыхнувшего пожара. Часть спаслась через крышу: их эвакуировали спасатели. Согласно последним данным число погибших от теракта в «Крокусе» увеличилось до 139 человек. Сейчас спасательная операция в концертном зале уже завершена.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в резкой форме высказался о произошедшем вечером 22 марта теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске. По его словам, месть за каждого убиенного в «Крокусе» отныне — главная цель России.