«Ну вот, меня арестовали»: российский физик-ядерщик Ожаровский рассказал подробности задержания в Монголии

Недавно появилась информация о том, что в Монголии был задержан российский специалист в области ядерной физики Андрей Ожаровский. Он прибыл в страну для проведения в местах добычи урана измерений уровня радиации.

В интервью телеканалу РЕН ТВ Ожаровский сообщил, что проводил исследование территории, где находится свалка радиоактивных отходов, оставшаяся от уранового карьера, который был заброшен ещё в 1980-х годах.

«Я узнал, что здесь, в Монголии, есть активисты, которые хотят, чтобы им помогли в измерении радиационной обстановки. У меня есть опыт, у меня есть приборы, поэтому в свой отпуск я, собственно, сюда и приехал», — отметил ученый.

Во время исследования карьера Ожаровский обнаружил двух человек неподалёку. Поначалу он предположил, что это туристы. Однако, как рассказал учёный, его остановили сотрудники миграционной службы Монголии и полиции, а также изъяли паспорт.

В данный момент его препроводили в иммиграционную службу Чойбалсана, — проинформировал Ожаровский.