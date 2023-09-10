«Ну, значит праздник. Все»: Александр Легков оценил ход выборов губернатора Подмосковья

«Действительно, на экранах видно всю нашу Московскую область: кто, как голосует. И еще плюс – есть общественники. Говорят, что даже в очередь встают, чтобы посмотреть на экраны, потому что есть люди, которые не совсем уверены, что все проходит прозрачно. И, вот пожалуйста, приходи, поработай, посмотри, как это все делается. После этого мнение меняется», - поделился впечатлением Легков.