«Ну, значит праздник. Все»: Александр Легков оценил ход выборов губернатора Подмосковья
Депутат Московской областной Думы, чемпион Олимпийский игр 2014 года Александр Легков побывал в Центре общественного наблюдения за выборами в Одинцове. Парламентарий отметил, что контроль за голосованием организовали на высоком профессиональном уровне.
«Действительно, на экранах видно всю нашу Московскую область: кто, как голосует. И еще плюс – есть общественники. Говорят, что даже в очередь встают, чтобы посмотреть на экраны, потому что есть люди, которые не совсем уверены, что все проходит прозрачно. И, вот пожалуйста, приходи, поработай, посмотри, как это все делается. После этого мнение меняется», - поделился впечатлением Легков.
Также парламентарий отметил, что среди наблюдателей есть молодежь.
«Это молодые люди, которым есть 18 лет. Ребята, которые сами сели за компьютеры и смотрят на мониторы, следят за происходящим. Они все из Московской области, из разных городских округов. Это тоже плюс», - считает депутат.
Хорошая организация и теплая, приветливая атмосфера чувствуется не только в Центре общественного наблюдения, но и на избирательных участках, отметил Александр Легков.
«Люди приходят, как на праздник: везде музыка, детские конкурсы. Те жители, которые сегодня приходили на участок голосовать, говорили: «С праздником вас!» Для всех это праздник, ну, значит праздник. Все», - рассказал парламентарий.
Сам Александр Легков тоже успел отдать свой голос.
«Лично поставил галочку за того кандидата, кого я считаю самым лучшим и топовым. Родители у меня также проголосовали. Даже бабушку привели. Ей 95 лет и она тоже проголосовала», - поделился Легков.