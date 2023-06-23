Нумеролог назвал точный прогноз состояния здоровья Стаса Пьехи

Известный певец, как оказалось, попал в больницу из-за проблем с сердцем. Как он ни старается утешать фанатов – ничего не получается. На связь вышел специалист и его словами делится портал «Дни.ру»

Недостоверные источники распространяли информацию о том, что музыкант пережил инфаркт. Пьеха сразу опроверг эти слухи, но обеспокоенность поклонников никуда не делась. Чтобы их успокоить, опытный нумеролог Дмитрий Шимко решил поделиться своим прогнозом выздоровления артиста.

Специалист уверен, что за состояние Пьехи переживать не нужно. Уже в середине июля его здоровье пойдет на поправку. Однако проблемы снова всплывут позже – в феврале 2024 года. А текущий 2023 дан артисту для лечения. В целом, ничего катастрофичного.