Нумеролог рассказала, в какие дни августа будут заключены самые прочные браки

Приняв решение жениться, каждый человек мечтает прожить со своей половинкой счастливую и долгую жизнь, но иногда выходит не так, как хотелось бы. Подбор правильной даты бракосочетания должен стоять первым пунктом плана в организации мероприятия.

Нумеролог Кристина Щербань рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», в какие дни августа заключенные браки станут самыми крепкими. По словам эксперта, самые точные расчеты совершаются с учетом данных рождения жениха и невесты, но даже без них можно выделить дни, которые благоприятно повлияют на отношения в семье.

«1, 10, 15 и 19 августа стоит сыграть свадьбу тем, кто точно не собирается вести тихий и скрытый образ жизни. Брак будет очень прочным, но в тоже время наполнен множеством событий и эмоций. С финансами в этой семье проблем не будет точно, если супруги будут на одной волне», — пояснила нумеролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

А вот 6 и 24 августа, отметила Щербань, идеальны для не очень эмоциональных пар. Эти даты помогут новобрачным укрепить отношения и, словно крепкие объятия, будут сохранять мир в доме, несмотря на турбулентность.

«Лучшим же днем, который подойдет абсолютно всем, является 4 августа — в этот день будут строиться самые верные браки, наполненные взаимоуважением и принятием», — заключила нумеролог.

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