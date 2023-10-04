Нумеролог предлагает певице Славе сбавить обороты в борьбе с Хайдаровым

Наверное, тут и напоминать не нужно, что звезда легла под нож хирурга Тимура Хайдарова и осталась недовольна результатом. По словам Славы, врач изуродовал ее грудь. А вместе с ней пострадали и другие пациенты, включая Любовь Успенскую. Об этом пишет портал «Дни.ру» .

Нумеролог Элла Эрнес предостерегает певицу от излишней активности, направленной в сторону Хайдарова. Эксперт отметил, что в авантюры в текущем месяце лучше не ввязываться, поскольку планы не будут исполняться так, как было задумано.

При этом знаменитость не должна лишний раз переживать, ведь каждый, от кого зависит благополучие звезды, находится на стороне Славы. Но, даже несмотря на это, поводы понервничать точно найдутся.

Таким образом, Эрнес рекомендует исполнительнице пока что просто плыть по течению. А сейчас даже хорошо продуманная стратегия может выйти боком.