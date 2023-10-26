Нутрии родились на зооферме в Московской области

Нутрия Лина, проживающая на «Зооферме Шихово» в Дмитровском городском округе принесла свое первое потомство — она родила восемь детенышей разных окрасов. Об этом сообщили в областном Минсельхозпроде.

«Хозяйства, в которых содержат представителей фауны, требуют особого подхода к их содержанию и уходу с учетом особенностей их обитания. Потомство, которое дикие животные приносят в искусственно созданных условиях, — главное подтверждение того, что им создана комфортная среда», — рассказал первый замминистра сельского хозяйства и продовольствия региона, руководитель областной Госветслужбы Сергей Воскресенский.

Пока детенышей и их мать поместили в отдельный вольер на карантин, после этого вместе с отцом Василием их поселят в домике с персональным водоемом. Когда детеныши нутрии подрастут, часть из них передадут в заповедники Московской области.