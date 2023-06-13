Нутрициолог Аминова перечислила повышающие гемоглобин продукты

По словам нутрициолога Инны Аминовой, нормализации уровня гемоглобина в крови способствуют как препараты, так и продукты с содержанием в пище железа с витаминов С. Об этом сообщает Life.ru .

Она пояснила, что это могут быть прежде всего говядина и ягнятина, которых в день следует употреблять не менее 100 г.

Нутрициолог также добавила, что высокое содержание железа отмечено в кедровых орешках, миндале, грецких орехах, семенах подсолнечника.

Аминова отметила, что уровень гемоглобина повышают цитрусовые, клубника, киви, брокколи, свекла, а также овсяная и гречневая крупы.