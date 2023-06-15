Нутрициолог Гусакова перечислила выводящие из организма железо продукты

По словам нутрициолога Вероники Гусаковой, около трети жителей планеты страдают от дефицита железа, а каждый восьмой человек получает из своего рациона недостаточный объем данного минерала. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что уменьшение уровня железа становится причиной гипоксии тканей в организме, также от его дефицита снижается иммунитет, наблюдаются определенные нарушения работы щитовидной железы, замедляется метаболизм, страдает качество волос, ногтей и кожи.

По мнению медика, имеются продукты, которые как раз препятствуют усвоению железа. Прежде всего это соя и бобы, которые содержат фитиновую кислоту или фитат, оказывающие отрицательное действие на усвоение железа. Также негативное влияние оказывают орехи, щавель и шпинат, пшеница.

Гусакова пояснила, что немало вреда в этом отношении приносят чай и кофе в силу наличия в их составе танинов и кофеина. Также усвоению железа препятствует кальций, которым богаты молочные продукты. Поэтому она советует вовсе не отказываться от них, а не сочетать с богатой железом пищей.

Специалист добавила, что для усвоения железа следует включать в рацион продукты, богатые витамином C (ягоды, апельсины, грейпфруты, капуста), медью (морепродукты), фолиевой кислотой (яйца, зеленые овощи, укроп, баклажаны, помидоры).