Нутрициолог Гузман развеяла миф о способности магния помочь при депрессии

Врач-нутрициолог Екатерина Гузман в беседе с «Газетой.Ru» рассказала, почему магний не сможет победить осеннюю и предновогоднюю хандру, а также помочь справиться с депрессией.

Как и многие вспомогательные добавки магний не способен «вылечить» депрессию. По словам врача Гузман, элемент действительно может стать вспомогательным средством и улучшить состояние при легких формах расстройства, однако полностью искоренить проблему не способны.

«Дефицит магния может проявляться раздражительностью, бессонницей, усталостью — симптомами, которые могут перекликаться с признаками депрессии и хандры. Однако, дефицит магния — это не причина депрессии», — пояснила врач.

Гузман подчеркнула, что борьба с депрессией требует похода к специалисту, который подбирает индивидуальный и комплексный подход. Часто в нем назначают магний, но не как лекарство от депрессии и хандры.

Отметим, по недавним данным АТОЛ Онлайн, опубликованным Shot, продажи магния в России выросли на 71%. При этом более 40% продаж пришлись на осень.

Ранее сообщалось, что Сеченовский университет нашел реальную связь эмоционального фона с появлением физической боли.