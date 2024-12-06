Сеченовский Университет доказал связь стресса с появлением физической боли

Исследование Сеченовского Университета открыло реальную связь душевной боли и стресса с физическими страданиями. Об этом пишет KP.RU со ссылкой на журнал «Неврологический вестник».

Хроническая боль может вызывать схожие явления в головном мозге, так как снижается плотность серого вещества в момент боли. Это узнали по снимкам мозга на КТ. Результаты исследования также показали, что основной причиной развития хронической боли является стресс и душевные терзания.

Часто боли непонятного характера могут испытывать люди, склонные к невротическим состояниям и тревожности и невротическим состояниям, чаще испытывают хронические боли из-за длительного стресса и нервного истощения. Те, кто уже долгое время находится в депрессии или подавленном состоянии, могут усугубить свое состояние в критические периоды жизни. Например, боли могут появляться при увольнении или расставании со второй половинкой.

Ученые Кафедры психиатрии и психосоматики провели опрос с участием 105 пациентов от 18 до 70 лет, и выяснили, что боли предшествовали разные состояния. Так, 26% испытывали боли после потери близких, 20% пережили операцию или серьезную болезнь, 18% постоянно испытывают проблемы с учебой или работой, а 16% пережили насилие разного характера. Меньше 3% пережили тяжелые роды.

В среднем опрошенные испытывали боли на протяжении 2,5 года.

Ранее врач рассказала, что за рядом болезней может скрываться тревожное расстройство.