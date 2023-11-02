Нутрициолог Макарова перечислила способы отучить детей от употребления вредной пищи

Дети часто начинают капризничать при виде здоровой еды, предпочитая ей продукты не лучшего качества. Тем не менее следует отучать их от малополезных лакомств. Нутрициолог Ирина Макарова рассказала, каким образом это можно сделать. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, важна правильность подачи еды. Например, можно украсить тарелку ягодами и фруктами, а также использовать посуду с героями мультфильмов.

Эксперт добавила, что можно привлекать детей к приготовлению пищи.

По ее мнению, детям необходимо давать полезные десерты на основе натуральных ингредиентов.