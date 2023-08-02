Нутрициолог Мещерякова назвала способы сбросить лишний вес

В летний сезон оказывается положительное влияние на уровень гормона хорошего настроения — серотонина, однако снижение кортизола приводит к бессоннице и накоплению жировых отложений. Нутрициолог Мещерякова рассказала, как с комфортом сбросить лишние килограммы летом. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, следует создать комфортный дефицит калорий, при начавшихся симптомах голода сразу пить воду, которая способствует снижению аппетита.

Специалист добавила, что питаться следует три раза в день, перекусов не должно быть более двух в день.

По ее мнению, большую часть рациона должны оставлять овощи и фрукты, обязательно должны в нем присутствовать сезонные.