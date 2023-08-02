Нутрициолог Мещерякова назвала способы сбросить лишний вес
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В летний сезон оказывается положительное влияние на уровень гормона хорошего настроения — серотонина, однако снижение кортизола приводит к бессоннице и накоплению жировых отложений. Нутрициолог Мещерякова рассказала, как с комфортом сбросить лишние килограммы летом. Об этом сообщает Life.ru.
По ее словам, следует создать комфортный дефицит калорий, при начавшихся симптомах голода сразу пить воду, которая способствует снижению аппетита.
Специалист добавила, что питаться следует три раза в день, перекусов не должно быть более двух в день.
По ее мнению, большую часть рациона должны оставлять овощи и фрукты, обязательно должны в нем присутствовать сезонные.