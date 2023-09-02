Нутрициолог рассказал, кому вреден арбуз в больших количествах

Арбуз почти полностью состоит из воды. Казалось бы, почему вредной может быть она, если все так твердят о ее пользе? Однако переедание даже самого полезного продукта может вызвать проблемы со здоровьем.

Марина Шестакова, нутрициолог и кардиолог, рассказала в своих социальных сетях, кому вреден арбуз и в каких количествах. По ее словам, с осторожностью к этой природной сладости нужно относиться людям, больным диабетом, а также тем, у кого есть лишний вес. В зону риска также попали лица с инсулинорезистентностью и жировым гепатозом печени.

Как известно, в арбузе содержится высокая концентрация фруктозы и сахара. Поэтому, как сообщает «Газета.ру», цитируя Шестакову, за один раз достаточно съесть 100-150 граммов. Для наслаждения и сытости этого перекуса хватит до следующего приема пищи.